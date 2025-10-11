愛媛県松前町は２０２５年度、ふるさと納税の返礼品に町の最高寄付額となる２２０万円の自転車フレームを加えた。２４年度に町への寄付額が５倍に増え、さらに返礼品の新規開拓を強化。税収アップに加え、町内工場産の素材から作られた製品を取り上げ、「ものづくりを支える町」のＰＲにつなげる狙いだ。（住田勝宏）町では、ふるさと納税の制度開始から２３年度まで、町民が町外の自治体に寄付したことによる住民税の控除額が