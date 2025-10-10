20万人のフォロワーを抱える中国大学生インフルエンサーが大阪に「貧乏旅行に来た」といって、公衆トイレのハンドドライヤーで髪を乾かすなどの迷惑行為を繰り返し非難を浴びている。8日（現地時間）、香港サウスチャイナ・モーニング・ポスト（SCMP）は、中国ソーシャルメディア上で約20万人のフォロワーを持つ旅行系インフルエンサー「一棵樹（Yikeshu）」が日本旅行の途中で費用を節約しようとして非常識な行動を取り、日