9月10日に発生したチャーリー・カーク殺害事件。同事件を「右派版“ジョージ・フロイド事件”」に祭り上げんと画策する動きをはじめ、この1カ月間で左派追撃の流れは大きな動きを見せた。その動向から、何を読み解けるのだろうか。