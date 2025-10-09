ローソンは、10月28日より、全国のローソン店舗(一部店舗・ローソンストア100は除く)で、バーチャルシンガー"初音ミク"とコラボした「初音ミクLAWSONキャンペーン」を実施する。本キャンペーンでは、対象商品を購入すると先着・数量限定でオリジナルビジュアルシート(全4種)がもらえるほか、対象商品でスタンプをためて応募すると抽選で「初音ミク LAWSON 50th Anniversary Special LIVE」のペアチケットが当たる企画や＠Loppiでの