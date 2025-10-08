Amazonプライム会員限定のセール「プライム感謝祭」が10月10日23時59分まで開催中。家電やガジェットのジャンルで、多数の製品がセール価格で販売されています。 モバイルバッテリーや充電器からイヤホンまで、幅広くガジェットを展開しているアンカーは、プライム感謝祭で多くの製品をセール価格で販売しています。 いま人気のケーブル巻き取り式は5000円台とお手頃に そのうちのひとつが、いま注目を集めているケーブル