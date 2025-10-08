Amazonプライム会員限定のセール「プライム感謝祭」が10月10日23時59分まで開催中。家電やガジェットのジャンルで、多数の製品がセール価格で販売されています。

モバイルバッテリーや充電器からイヤホンまで、幅広くガジェットを展開しているアンカーは、プライム感謝祭で多くの製品をセール価格で販売しています。

いま人気のケーブル巻き取り式は5000円台とお手頃に

そのうちのひとつが、いま注目を集めているケーブル巻き取り式のモバイルバッテリー「Anker Nano Power Bank（10000mAh, 45W, 巻取り式 USB-Cケーブル）」です。プライム感謝祭では17％オフの5790円（税込）で販売されています。

↑Anker Nano Power Bank（10000mAh, 45W, 巻取り式 USB-Cケーブル）

特徴はなんといっても本体に巻き取り式のUSB-Cケーブルが内蔵されていること。別途ケーブルが不要なうえに、カバンなどに入れてもケーブルがからまりにくく、荷物がスッキリします。ケーブルは約6cmから約70cmの間で8段階での長さ調整が可能です。

モバイルバッテリーの容量は10000mAhで、最大出力は45W。バッテリー容量の多いスマホも急速充電できます。モバイルバッテリーに欲しい性能をしっかりそろえているのもうれしいポイントですね。

このほか、バッテリー本体に充電しながらスマホなどに給電できるパススルー充電機能や、バッテリー残量などがわかるディスプレイを備えています。

ケーブル巻き取り式で価格が手ごろ、モバイルバッテリーとしての性能は十分。買い替えや新しく買おうと考えていた人はぜひチェックしてみてください。

※この記事のリンクから商品を購⼊すると、売上の⼀部が販売プラットフォームからGetNavi webに還元されることがあります。

※価格などの表示内容は掲載時点のものです。在庫切れなどによって変更の可能性もありますので、詳細は商品ページを確認してください。

