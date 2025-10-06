秋冬アイテムが登場し始め、GUからもかわいいアイテムが発売されています。アラフォーでプチプラブランドに詳しいmakiさんがおすすめするのは、高見えして、大人の秋コーデにぴったりな「ツイーディーニットカーディガン」（2990円）。カジュアルからフォーマルな場面まで着まわせるコーデを5つ、見せてくれました。程よい厚みの「ツイーディーニットカーディガン」GUの「ツイーディーニットカーディガン」はツイードのような見た