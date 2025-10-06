秋冬アイテムが登場し始め、GUからもかわいいアイテムが発売されています。アラフォーでプチプラブランドに詳しいmakiさんがおすすめするのは、高見えして、大人の秋コーデにぴったりな「ツイーディーニットカーディガン」（2990円）。カジュアルからフォーマルな場面まで着まわせるコーデを5つ、見せてくれました。

程よい厚みの「ツイーディーニットカーディガン」

GUの「ツイーディーニットカーディガン」はツイードのような見た目のニットカーディガン。ジャケットのようなデザインですが、厚手のニット素材で秋の羽織りものにぴったりです。

【写真】秋にぴったり！GUのニットカーデコーデ5選

カラーバリエーションはグレー、ナチュラル、ベージュ、ネイビーの4色展開で価格は2990円でした。

後ろはシンプルなデザインでかわいいです。

ネイビーを購入しましたが、よく見るといろんな色の糸が混ざっていて高見えするなと感じました。ゴールドのボタンもポイントになってかわいいです！

今回はこのニットカーディガンを着まわして、コーデを5つご紹介します。

1：スカート合わせできれいめに

171cmの筆者はネイビーのXLサイズを着用しています。サイズはやや大きめに着たかったので、普段着用しているものよりワンサイズ上を購入しました。

まずは、ベージュのリブスカートに合わせてきれいめな秋コーデにしてみました。カーディガンですが、ボタンを全部閉じてトップス風に着るのもかわいいです。

2：カジュアルアイテムとも相性抜群

次はデニムとロゴTのコーデに羽織ってみました。カジュアルなアイテムと合わせても、きれいめに仕上がるのでアラフォーの秋コーデにピッタリです。

3：ボウタイブラウスでお仕事コーデ

次はホワイトのボウタイブラウスとグレーのワイドパンツと合わせてきれいめなお仕事コーデにしてみました。ボウタイブラウスはこの秋トレンドなので、今っぽい雰囲気になっておすすめです。

4：スウェットパンツも部屋着にならない

次は、グレーのスウェットパンツに合わせて、カジュアルコーデに。アラフォーが着ると部屋着っぽく見えがちなスウェットパンツも、このカーディガンに合わせると、きれいめカジュアルな雰囲気になりました。

5：フォーマルコーデにもぴったり

最後は、ネイビーのワンピースに合わせて、ややフォーマルな雰囲気のコーデにしてみました。授業参観や面談、七五三などちょっときれいめに仕上げたい日の羽織りとしてもおすすめです。

ツイードジャケットはちょっと着づらいけど、ニットカーディガンなら取り入れやすいかなと思い、購入してみたら大正解でした！ ぜひチェックしてみてくださいね。

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください