¡ÚµþÅÔ¡Û¡ÖCafe AUSGANG¡×¤Ç¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¡£²Ö³¹¾ð½ï¤¢¤Õ¤ì¤ë¶õ´Ö¤Ç¥Ù¡¼¥°¥ë¥µ¥ó¥É¤ò´®Ç½¡ª
ÃÛ200Ç¯°Ê¾å¤Î¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Ê¶õ´Ö
¡ÖCafe AUSGANG¡×¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏµþÅÔ¡¦Åç¸¶¡£JRÃ°ÇÈ¸ý±Ø¤«¤éÅÌÊâ7Ê¬¤Û¤É¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ëÅç¸¶¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Ë¸øµö²Ö³¹¤À¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ç¡¢³Ê¼°¹â¤¤Í·³Ô¤È¤·¤Æ±É¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Í·½÷¤ò¾·¤¤¤Æ±ã¤¬ºÅ¤µ¤ì¤¿ÍÈ²°¤ä¡¢ÃÖ²°¤Î·úÊª¤¬º£¤â»Ä¤ê¡¢É÷¾ð¤¢¤ë³¹ÊÂ¤ß¤¬±ý»þ¤Î²í¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÛ200Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ë¡Ö¤¤ó¤»Î¹´Û¡×¤Î1³¬¤Ë¤¢¤ë¡ÖCafe AUSGANG¡×¡£·úÊª¤Ï¹¾¸ÍËö´ü¤ËÍÈ²°¤È¤·¤Æ·ú¤Æ¤é¤ì¡¢ÂçÀµ»þÂå¤ËÎ¹´Û¤È¤·¤Æ²þÁõ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µþÅÔ»ÔÎò»ËÅªÉ÷Ã×·ÁÀ®·úÂ¤Êª¤Ë¤âÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»þ¤òÄ¶¤¨¤¿Ì¥ÎÏ¤¬Éº¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥Õ¥§¤Î±Ä¶È¤Ï7¡Á14»þ¡£Ä«Áá¤¯¤«¤é¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£½ÉÇñµÒ¤Ë¸Â¤é¤ºÃ¯¤Ç¤âÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÂçÀµ¥ì¥È¥í¤Ê¼ñ¤òµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
³°´Ñ¤Ë¤Ï¡¢´¤À½¤Î¡Ö¾áñÄ¤µ¤ó¡×¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏµþÅÔ¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÉ÷½¬¤Ç¡¢Ëâ½ü¤±¤Î¿ÀÍÍ¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²°º¬¤Î¾å¤ËÃÖ¤«¤ì¡¢Ë¬¤ì¤ë¿Í¡¹¤òÀÅ¤«¤Ë¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¤ËÆþ¤ë¤È²Ä°¦¤é¤·¤¤¼¯¤ÎÃÖÊª¤¬¤ª½Ð·Þ¤¨¡£º¸Â¦¤ÎÈâ¤¬¥«¥Õ¥§¤Ø¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ç¤¹¡£
¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î»Ö²ì¤µ¤ó¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¡Ö¤¤ó¤»Î¹´Û¡×Æâ¤Ç±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¡¼¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î±ï¤«¤é¥«¥Õ¥§±Ä¶È¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¼þÊÕ¤Ë¤Ï½ÉÇñ»ÜÀß¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Ä«Áá¤¯¤«¤é±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¹Æâ¤Ë¤Ï¡¢¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¥¿¥¤¥ë¤äÈþ¤·¤¤¥¹¥Æ¥ó¥É¥°¥é¥¹¤ÎÁõ¾þ¤¬¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¸÷¤¬È¿¼Í¤·¤Æ¤¤é¤á¤¯¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç³¨²è¤Î¤è¤¦¡£²´Ã°¤äÄ³¤Ê¤É¹ë²Ú¤ÇÂ¿ºÌ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¹¤¬¤ê¡¢Ë¤«¤Ê¿§ºÌ¤¬ÌÜ¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ç¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¤äÃÖÊª¤¬»ê¤ë¤È¤³¤í¤Ë¡£¤³¤ì¤Ï¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¤ª¤Ð¤¢¤µ¤Þ¤ÎÇ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£¾ïÏ¢µÒ¤«¤é¤Î¤ªÅÚ»º¤Ê¤É¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£Ç¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¶õ´Ö¤Ç¡¢Å¹Æâ¤ò¸«ÅÏ¤¹¤¿¤Ó¤Ë¤¤¤í¤ó¤ÊÈ¯¸«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ù¡¼¥°¥ë¥µ¥ó¥É¤Ç»êÊ¡¤Î¥â¡¼¥Ë¥ó¥°
¡Ö¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤ë¥Ñ¥ó¤Ï¼«Ê¬¤Çºî¤ê¤¿¤¤¡×¡£¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢»Ö²ì¤µ¤ó¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢ÀÎ¤«¤éÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¥Ù¡¼¥°¥ë¡£°ìÈÌÅª¤Ê¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯º½Åü¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥Ó¡¼¥¬¥ó¤ÎÊý¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¥ì¥·¥Ô¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ï¡¢³¤³°¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤â¹¥É¾¤Ç¤¹¡£
¤ªÅ¹¤Ç°ìÈÖ¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢¡Ö¥Ù¡¼¥³¥ó¤È¥¯¥¸¥ç¥¦¥Í¥®¤È¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤Î¥µ¥ó¥É¡×¡£¹á¤Ð¤·¤¤¥Ù¡¼¥³¥ó¤Î¹á¤ê¤¬¿©Íß¤ò¤½¤½¤ë¡¢µþÅÔ¤é¤·¤µËþÅÀ¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¹¡£¥È¡¼¥¹¥È¤µ¤ì¤¿¥Ù¡¼¥°¥ë¤Ï¡¢¥µ¥¯¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤ÈËËÄ¥¤ê¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤¬Ì¥ÎÏ¡£Ç»¸ü¤Ê¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤È¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¥Ù¡¼¥³¥ó¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Ô¥ó¥¯¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¤¬ÁêÀÈ´·²¤Ê°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£¥Ù¡¼¥³¥ó¥Ý¥Æ¥µ¥é¡¢¥¥ã¥í¥Ã¥È¥é¤Ú¤Ê¤É¤Î¹ë²Ú¤Ê¶ñºà¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿©¤Ù¿Ê¤á¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¿¿¤óÃæ¤Î¶õÆ¶¤«¤é°î¤ì½Ð¤¹¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤ò¤Ú¤í¤Ã¤ÈçÓ¤á¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È»Ö²ì¤µ¤ó¡£¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢»×¤ï¤ºÆ¸¿´¤Ëµ¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¹ë²÷¤Ë¤«¤Ö¤ê¤Ä¤¯¤½¤Î½Ö´Ö¤Ï¡¢²¿¤È¤âìÔÂô¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¤¡¼¥Ä·Ï¥Ù¡¼¥°¥ë¤â³°¤»¤Ê¤¤¡ª
´ÅÅÞ¤µ¤ó¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä·Ï¤Î¥Ù¡¼¥°¥ë¤â¹¥É¾¤Ç¤¹¡£¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ó¤³¤Î¥µ¥ó¥É¡×¡£¥Ð¥¿¡¼¤â¤·¤¯¤Ï¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬Áª¤Ù¤Þ¤¹¡£»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¢¤ó¤³¤Ï¡¢ÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ëÏ·ÊÞ¤Îñ²ÀìÌçÅ¹¡ÖÃæÂ¼À½ñ²½ê¡×¤Î¤â¤Î¡£Ç»¸ü¤Ç¾åÉÊ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¥Ð¥¿¡¼¤È¥¸¥ã¥à¤Î¥µ¥ó¥É¤ä¡¢¥Ø¡¼¥¼¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¥Á¥ç¥³¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥À¥¤¥¹¤ò¶´¤ó¤À¥Ù¡¼¥°¥ë¤Ê¤É¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤í¤ó¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÌ£¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤âÎÉ¤·¡¢¤â¤·¤ªÊ¢¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È´¶³Ð¤Ç¥¹¥¤¡¼¥Ä·Ï¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤âÎÉ¤·¡£¤É¤ì¤â¤³¤ì¤â¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ëÈþÌ£¤·¤µ¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ù¡¼¥°¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¥É¥ê¥ó¥¯¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤¬¡£ÃúÇ«¤Ë¥Ï¥ó¥É¥É¥ê¥Ã¥×¤ÇÞ»¤ì¤ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï¡¢À¾¿Ø¤Ë¤¢¤ë¼«²ÈßäÀùàÝàêÅ¹¡ÖIWASHI COFFEE¡×¤ÎÆ¦¤ò»ÈÍÑ¡£ÃíÊ¸¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Ë¤«¤Ê¹á¤ê¤¬Å¹¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä«Áá¤¯¤«¤é±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´Ñ¸÷Á°¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¤Þ¤ë¤Ç¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÎò»ËÅª¤Ê·úÊª¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿´²¹¤Þ¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Cafe AUSGANG¡Ê¤«¤Õ¤§ ¤¢¤¦¤¹¤¬¤ó¤°¡Ë
½»½ê¡§µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô²¼µþ¶èÀ¾¿·²°ÉßÂÀÉ×Ä®79
ÅÅÏÃ¡§¤Ê¤·
»þ´Ö¡§7¡Á14»þ¡Ê13»þLO¡Ë
ÄêµÙÆü¡§ÌÚ¡¦ÆüÍË¡¢¤Û¤«ÉÔÄêµÙ¤¢¤ê¡Ê¾ÜºÙ¤ÏInstagram¡¢Google MAP¤òÍ×³ÎÇ§¡Ë
¸òÄÌ¡§JRÃ°ÇÈ¸ý±Ø¤«¤éÅÌÊâ7Ê¬
