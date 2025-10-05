大谷はPO初登板…6回9奪三振3安打3失点と好投【MLB】ドジャース 5ー3 フィリーズ（日本時間5日・フィラデルフィア）ドジャースは4日（日本時間5日）、フィリーズとの地区シリーズ第1戦に5-3で逆転勝利を飾った。大谷翔平投手は6回3失点9奪三振の力投。フィリーズのロブ・トムソン監督も「今夜のオオタニは良かった」と脱帽した。大谷はポストシーズン初登板を迎え、初回は3者凡退の立ち上がり。しかし2回に四球と安打打で無死