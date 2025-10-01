また値上げの秋となりそうです。民間の調査会社によりますと、10月1日から約3000品目以上の食品が値上げとなる見込みです。 ■3000品目以上値上げ （買い物客）「年金やけん、こたえる」「やっぱり減る量はいつもと比べたらちょこっと、要るものだけを買いに来ているけど、まとめ買いができない」「値上げしてくれん方がいい」「今買いに来たんやけど（値上げ前のものを）たくさん買って」「それが切れたらもうしょうがないの