宿泊施設の脱衣所で少年の裸を盗撮し、動画を販売した罪に問われていた元幼稚園職員の男に対し、大阪地裁は9月30日、執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。美馬市脇町の元幼稚園職員の男は、2024年2月から12月にかけ、香川県にある宿泊施設の大浴場の脱衣所で少年3人の裸を盗撮した上、動画を販売した罪などに問われていました。被告の男は捜査段階で「性欲を満たすためと金を稼ぐためにやった」「数えきれないほど繰り返して