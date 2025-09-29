老いを感じるほど年を取ってはいないけれど、若い頃との違いが身にしみる40代。「マルサイの惑いっぱなし40代」では、現在46歳、3人の息子と夫と暮らすイラストレーターのマルサイさんが、美容やファッションをはじめとした40代の悩みに、七転八倒しながら向き合っていきます。今回は「運転免許証を取得後の日々」について。40代で免許を取得して、早1年以上が経過運転免許を取得して1年と2か月が経ちました。初めの頃は15分運転し