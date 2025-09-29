秋の味覚の代表格といえば、優しい甘さのカボチャ。今回は予約のとれない人気店『賛否両論』の笠原将弘さんから、カボチャのおいしさを引き出す副菜レシピを教えていただきました。とっておきの調味料でほっくり滋味深い味わいに。ご飯にも合う「カボチャのゴマあえ」をご紹介します。ゴマ油と一味唐辛子の組み合わせでご飯もすすむ！コクと辛味をプラスしてカボチャの甘味を倍増。【調理時間：15分】●カボチャのゴマあえ【材料