遺伝子編集治療は、疾患ごとに個別設計される時代から、疾患を問わず適用できる技術の時代へと移行しつつある。ハーバード大学の生化学者デイヴィッド・リュウは、複数の異なる疾患を対象にできる最新技術を、これから発表予定だと明かした。