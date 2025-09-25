大阪・関西万博の公式プログラムとして開催された奇祭、電磁盆踊り。かつての技術の結晶たちを“弔い転生させる”ために出現した一夜限りの舞台は、いかにして生まれたのか。電磁楽器オーケストラ「エレクトロニコス・ファンタスティコス！」の主宰でアーティストの和田永に訊いた。