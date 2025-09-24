日々あわただしく暮らしていると、季節とともに移ろう自然の姿をすっかり忘れてしまう…という方もいるのではないでしょうか。そんなとき、「都会ほどの刺激がなくとも、自然の小さな変化が心地よくて心が躍る」と語るのは、栃木県の益子で55歳から69歳までカフェ「猫車」を営み現在はひとり暮らしをしている信田良枝さん。今回は、四季折々の自然を楽しみながら生きる、信田さんの暮らしの様子についてご紹介します。自然を飾ると