鳴門市で9月24日の朝、地元の高校生が「DJポリス」になりきって、通学中の高校生らに交通安全を呼びかけました。JR撫養駅では24日の朝、ハイスクールポリスに任命された鳴門高校の生徒14人が「DJポリス」になりきって、通学中の高校生らに交通安全を呼びかけました。（参加した生徒）「自転車で通学しているみなさん、必ず乗車用ヘルメットを着用しましょう」なかでも着用が努力義務となっている自転車のヘルメットについて