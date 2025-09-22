コンピューターゲームの競技「eスポーツ」の四国最大規模となる大会が9月21日に徳島市で開かれ、熱い闘いが繰り広げられました。「うわっ！うまっ！」コンピューターゲームで競う競技、「eスポーツ」。週末、徳島市で四国最大規模のeスポーツ大会「DNEカップ2025」が開かれ、県内外からプロやアマチュア約240人が参加しました。21日は、20日の予選を勝ち抜いた上位8人によ