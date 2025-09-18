9月10日、「文春オンライン」によって報じられた坂口健太郎（34）の熱愛報道。人知れず愛を育んでいたという年上一般女性の存在もさることながら、注目を浴びたのは永野芽郁（25）だ。「文春オンライン」によると、坂口は一般女性と同棲生活を送る一方で永野と親密な関係に陥っていたともいう。永野の所属事務所は「過去にお付き合いをしていたことは事実ですが、当時別の方とも交際されていたことは存じ上げておりませんでした」