現在公開中の『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』より、本編映像を使用した「決戦CM第3弾〜我妻善逸vs獪岳〜」が公開された。【動画】我妻善逸vs獪岳が激突！吾峠呼世晴による漫画作品をアニメ化した『鬼滅の刃』。物語は、家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため、鬼狩りの組織《鬼殺隊》へ入隊することから始まる。《鬼殺隊》に入った竈門炭治郎は、入隊後、仲間であ