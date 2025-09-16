韓国のロッテ免税店は中国の二・三線都市から訪韓する観光客の比重が上昇していると発表しました。韓国メディアによると、ロッテ免税店の広報担当者は14日、韓国政府が中国からの団体観光客に対する試験的なビザ免除制度を導入することや、中国の国慶節の大型連休が近づいていることを受け、中国の旅行会社との連携を一層強化し、訪韓団体観光客の誘致に力を入れていると説明しました。 ロッテ免税店が今年上半期に来店した団体観