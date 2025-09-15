今や、国民的なコミュニケーションツールになったLINE。実に日本人の95％が利用しているとも言われているが、9月に入り『AIトークサジェスト』という新機能が追加された。【写真】ひと目でわかる！キャリア別メリット・デメリットチャート「トーク画面を開くと入力欄に出てくる“AI”と書かれた小さなアイコンのことなのですが、これまでの会話の流れを読み取って、自動で返信候補となる文章やスタンプを提案してくれるんです。L