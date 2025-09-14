[故障者情報]ガイナーレ鳥取は14日、DF二階堂正哉が左鎖骨骨折で手術を受けたことを報告した。またFW吉田伊吹は左足底腱膜炎で手術を受け他ことを発表した。いずれも全治期間は公表していない。二階堂は今季のJ3で23試合に出場し、吉田は同14試合に出場している。ともに1ゴールを決めている。