9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦14Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¥·¥Æ¥£¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢¡ØTSUBURAYA CONVENTION 2025¡Ù¡£¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Ï3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤â¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥·¥ê¡¼¥º¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±ßÃ«¥×¥íºîÉÊ¤Î¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢ÊªÈÎ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ºÅ¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥Í¥¯¥µ¥¹¡õ¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡ÁÊ¿À®climax¡Á¡×¤ÎÌÏÍÍ¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£¡ä¡ä¡ä¥¤¥Ù¥ó¥È¼Ì¿¿¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿33ÅÀ