ロッテ5年目・山本大斗、前半戦10本塁打も後半戦1本塁打23歳の大砲候補が悩める胸中を吐露した。昨季まで通算9試合出場だったロッテ・山本大斗外野手は、5年目の今季はここまで93試合出場と大きく飛躍。前半戦は10本塁打を放って球宴にも初出場するなど大ブレークを果たした。しかし後半戦は相手の研究が進んで急失速。7月中旬以降は1本塁打しか打てていない。「8番・右翼」で先発出場した11日のソフトバンク戦（ZOZOマリンスタ