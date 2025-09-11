ウールサッキングとは？ 「ウールサッキング」とは、猫が毛布・洋服・ぬいぐるみ・毛糸などの布製品を吸う、かじる、口に含むといった行動のことです。案外よく見られるものですが、ストレス軽減や自分を落ち着かせるための「常同障害」と呼ばれる異常行動として現れる場合もあります。 子猫が母乳を吸うしぐさに似ており、一見すると愛らしい仕草に見えますが、健康面でリスクを伴うので注意が必要です。特