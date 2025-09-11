兵庫県の斎藤元彦知事（47）が10日、県庁での定例会見で、阪神の優勝パレード実施について「警備費の高騰などを踏まえると、やはり難しい面がありまして、慎重に考えさせていただいている」として、慎重姿勢を崩さなかった。 【写真】こんなに盛り上がったのに！23年神戸での阪神優勝パレード 2年ぶりのセ・リーグ優勝を決めた阪神のVパレード実施については、大阪府の吉村洋文知事（50）がXで「阪