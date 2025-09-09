韓国の安圭佰（アン・ギュベク）国防部長官は8日、訪韓した日本の中谷元防衛相と韓日国防相会談を開き、韓日および韓米日協力を安定的に推進していくことで合意した。前日、石破茂首相が辞意を表明した中で、日本側の国内変数に関係なく、韓日および韓米日安保協力の推進力を維持しようとする試みと解釈される。日本の防衛相が韓国を訪問したのは2015年10月以来、10年ぶりとなる。国防部によると、両国長官は同日午後、ソウル竜山