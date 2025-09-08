大谷に2打席連続被弾、右足に打球直撃で無念の降板【MLB】ドジャース 5ー2 オリオールズ（日本時間8日・ボルティモア）オリオールズの菅野智之投手が7日（日本時間8日）、本拠地でのドジャース戦に登板。大谷翔平投手に2打席連続で被弾するなど、3回0/3で67球を投げ、7安打4失点で8敗目（10勝）を喫し、防御率4.57となった。4回には足に打球が直撃するアクシデントが発生し、無念の途中降板。検査の結果、骨に異常はなかった。