動画配信サービス「Netflix」の世界的メガヒットサバイバルドラマ『今際の国のアリス』シーズン3が、9月25日より世界独占配信される。このたびシーズン1・シーズン2で注目を集めた数々の名シーンを切り取った画像とともに、最新シーズンで描かれる“あの場所”を捉えた新場面写真が解禁された。【動画】『今際の国のアリス』シーズン1〜3、場面写真生きる意味を見失っていたアリスとウサギが、仲間とともに元の世界へ戻ること