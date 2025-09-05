8·î27Æü¤ËÈÄÌîÄ®¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿»³²Ð»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ä®¤Ï9·î4Æü¤ÎÌë¡¦¸á¸å11»þ50Ê¬¤Ë¡ÖÄÃ°µ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Êµ­¼Ô¡Ë¡Ö¿ô¥­¥íÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤«¤é»³²Ð»ö¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æù´ã¤Ç¤â±ê¤ÎÍÍ»Ò¤¬³ÎÇ§¤Ç¤­¤Þ¤¹¡×8·î27Æü¡¢ÈÄÌîÄ®ÀîÃ¼¤Î»³¤ÎÃæÊ¢¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿»³²Ð»ö¤Ç¸©¤ÏÍâ28Æü¡¢¼«±ÒÂâ¤ËºÒ³²ÇÉ¸¯¤òÍ×ÀÁ¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÈ¯À¸3ÆüÌÜ¤Î29Æü¡¢ÁáÄ«¤«¤é¼«±ÒÂâ¤Î¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤Ê¤É¤¬¾å¶õ¤«¤é¤Î¾Ã²Ð³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ï¢Æü¤ÎÊü¿å¤Ç±ì¤Ï½ù¡¹¤Ë¼ý¤Þ