大阪・関西万博で4日、大分県豊後高田市に300年以上伝わる郷土芸能「草地おどり」が披露されました。 【写真を見る】郷土芸能「草地おどり」大阪・関西万博で再び披露300年の伝統の舞で観衆を魅了 「草地おどり」は、徳川8代将軍・吉宗の享保の改革で倹約が奨励された時代に、農民の間で娯楽として広まったとされる踊りです。以来、300年以上にわたり受け継がれてきました。 4日は大阪・関西万博の特設ステージで、保存