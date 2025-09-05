ドジャースはディアスをDFAにドジャースは4日（日本時間5日）、アレクシス・ディアス投手をメジャー40人枠から外れるDFAとした。今季は防御率7.80だったが、剛腕の“事実上の戦力外”にSNSは騒然。「少し勿体ないね」「えー……」とコメントが寄せられた。ウィル・スミス捕手が前日に右手に打球が当たって途中交代したことにより、この日ベン・ロートベット捕手が緊急昇格。ディアスのDFAはそれに伴う処置だった。プエルトリ