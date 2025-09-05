中学硬式野球「3rdエイジェックカップ」で栄養学セミナーを実施成長期に必要な栄養素を覚えることも、トレーニングの一環である。中学硬式野球5リーグの全国王者が激突する「3rdエイジェックカップ中学硬式野球グランドチャンピオンシリーズ」が、8月27〜29日に開催。栃木市のエイジェックスポーツ科学総合センターで開会式が行われた27日には、出場選手のデータ計測とともに栄養学セミナーが行われ、中学生に必要な栄養などに