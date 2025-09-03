メジャー適応に苦戦…フェドゥーシアが置かれた立場元ドジャースのハンター・フェドゥーシア捕手は、7月31日（日本時間8月1日）のトレードでレイズに移籍し1か月が経過した。3月には東京での開幕シリーズでチームに帯同するも、ドジャースでは出場機会に恵まれなかった28歳は、新天地で結果が残せない日々が続いている。フェドゥーシアは2024年にメジャーデビューを果たし、新人年は5試合出場で12打数4安打、打率.333で幕を閉