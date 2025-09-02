なぜ関西人は阪神タイガースが好きなのか。国際日本文化研究センター所長の井上章一さんは「1960年代の阪神ファンは今ほど多くはなかった。関西地方でのファン拡大に大きな働きを果たしたのが、地元のテレビ局・サンテレビだ」という――。※本稿は、井上章一『阪神ファンとダイビング 道頓堀と御堂筋の物語』（祥伝社新書）の一部を再編集したものです。写真＝時事通信フォト多くのファンでにぎわうプロ野球阪神タイガースのグッ