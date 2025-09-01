デーブ・ロバーツ監督が説明ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は31日（日本時間9月1日）、本拠地でのダイヤモンドバックス戦前の会見で、佐々木朗希投手について言及。「今の先発陣はみんな好投しているので、要求されるレベルは高い」と昇格へのハードルを指摘した。佐々木は26日（同27日）に3Aオクラホマで3度目の登板。最速98.8マイル（約159キロ）と球速は上がりつつあるものの、3回2/3を5安打3失点で予定していた4回を投