イノベーションも最新のテクノロジーも、AIではなく人がつくる（当然）。だから『WIRED』日本版には「Say Hello！」したい人がたくさんいます。例えば、アルカンターラCEO兼会長のエウジェニオ・ロッリ。大阪・関西万博のイタリア館に採用されたマテリアルは何が特別？