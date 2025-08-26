¡Ö±ÇÁü²½¤ÏÀäÂÐÌµÍý¡×¡£¤½¤ó¤Ê¡È¥¤¥á¡¼¥¸¡É¤Î¸Â³¦¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤È¤­¡¢SF¤ÏºÇ¤âµ±¤¯¡£Âè20ÂåÆüËÜSFºî²È¥¯¥é¥Ö²ñÄ¹¡¦À¼Í¥¡¦½÷Í¥¡¦ºî²È¤ÎÃÓß·½ÕºÚ¤¬¡¢Ãé¼ÂºÆ¸½¤«¤éÂçÃÀ²þÊÑ¤Þ¤Ç¡¢¸¶ºî¤È±ÇÁü¤Î¤»¤á¤®¹ç¤¤¤ò´®Ç½¤Ç¤­¤ë¼î¶Ì¤Î10ºîÉÊ¤ò¥»¥ì¥¯¥È¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ê¤éÆÉ¤ó¤Ç¤«¤é´Ñ¤ë¡© ¤½¤ì¤È¤â´Ñ¤Æ¤«¤éÆÉ¤à¡©