◇セ・リーグ巨人―DeNA（2025年8月24日東京ドーム）巨人のリチャード内野手（26）が衝撃の一発を放った。0―4の5回2死から相手先発・竹田の143キロフォークを捉えた打球は左翼席の看板に直撃。打った瞬間に本塁打を確信したその飛距離は驚きの146メートル。特大の8号ソロにファンからは歓声とともに驚きの声が上がった。リチャードの本塁打は「太田胃散」の看板に直撃。場内アナウンスで賞金100万円が贈られることも