徳島市は8月22日、無断欠勤や遅刻などを繰り返したとして、57歳の男性職員を減給2か月の懲戒処分としました。処分を受けたのは、市の健康福祉部に勤務する57歳の男性主任主査です。徳島市によりますと、この男性職員は、2025年4月16日に仕事をまる一日無断欠勤したほか、翌17日には2分の遅刻、7月15日にも欠勤の連絡が定められた時間より55分遅れるなどしたということです。男性職員は、2018年にも同様の事態を繰り返して戒告の懲