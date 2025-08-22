鳴門市で毎年、「第九」の演奏会を開いているNPO法人、「鳴門『第九』を歌う会」が、8月24日の総会で資金難などを理由に、解散を提案する方針が分かりました。「鳴門『第九』を歌う会」は、鳴門市にあった板東俘虜収容所で、捕虜のドイツ兵がアジアで初めて演奏した「第九」の演奏会を、市民ぐるみで開催しようと市が1981年に設立しました。翌年の1982年に初めて演奏会が開かれ、その後、歌う会は市から民間に委託され以降、コロナ