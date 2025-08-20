大分市の除草業務を巡る入札妨害事件を受け、市は起訴された造園会社2社との契約を8月付けで解除しました。 大分市が発注した除草業務を巡る入札妨害事件では元市議と、造園会社の「ヒロセ」と「新名緑化」の社長の男ら合わせて3人が起訴されています。 これを受けて、大分市は造園会社2社を指名停止処分としましたが、さらに、ヒロセが請け負っていた七瀬川自然公園の年間管理業務など7件の契約を8月15日付けで解除しました。