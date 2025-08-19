自衛隊がアフリカ東部ジブチに置いている活動拠点の重要性が高まっている。海賊対処に加え、不安定化する中東・アフリカ地域から緊急の際の邦人輸送関連任務も担う。地域での存在感を増す中国に対峙（たいじ）するための要所ともなっている。（ジブチで中田隆徳）「拠点が持つ重要性は全体的に増している」中谷防衛相は１８日、拠点を視察後、記者団に強調した。自衛隊は２００９年、ソマリア沖・アデン湾での海賊対処を始