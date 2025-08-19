現地８月18日、プレミアリーグの開幕節で日本代表MF田中碧が所属する昇格組のリーズがエバートンとホームで対戦。１−０で勝利して白星スタートを切った。この一戦がプレミアデビュー戦となった田中は、右のインサイドハーフで先発。81分には前線からの猛プレスで相手のミスを誘い、決勝点に繋がったPK獲得のきっかけを作った。また、その他にも試合を通じて攻守に躍動。後半アディショナルタイムに交代するまで果敢なプレーを