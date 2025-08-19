「スタジアムを沸かせられる」プレミアデビュー戦で躍動した田中碧をリーズ指揮官は称賛！ 一方で“要求”も「やりすぎ」「彼と話をした」
現地８月18日、プレミアリーグの開幕節で日本代表MF田中碧が所属する昇格組のリーズがエバートンとホームで対戦。１−０で勝利して白星スタートを切った。
この一戦がプレミアデビュー戦となった田中は、右のインサイドハーフで先発。81分には前線からの猛プレスで相手のミスを誘い、決勝点に繋がったPK獲得のきっかけを作った。また、その他にも試合を通じて攻守に躍動。後半アディショナルタイムに交代するまで果敢なプレーを見せた。
そんな田中のパフォーマンスに現地メディアから多くの称賛の声が上がるなか、リーズの地元メディア『Leeds Live』によると、ダニエル・ファルケ監督は、日本人MFに対して次のように述べている。
「90分には、田中がチャンネルラン（SBとCBの間の裏に走り込む動き）をしていた。それは大事だが、やりすぎず、賢明な判断をし続けることが重要だ。彼は感情的な選手でスタジアムを沸かせることができる。でも失点してしまっては意味がない。だから彼と話をしたんだ」
23日に行なわれる次節のアーセナル戦では、指揮官の要求に応えるプレーを見せられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
