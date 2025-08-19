ニューストップ > 国内ニュース > 置き配ならぬ「投げ配」で荷物がぐちゃぐちゃに カメラが捉えた悪質… 時事ニュース FNNプライムオンライン 置き配ならぬ「投げ配」で荷物がぐちゃぐちゃに カメラが捉えた悪質行為 2025年8月19日 12時30分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 埼玉県川口市のマンションで悪質な置き配の様子を防犯カメラが捉えた 配達員は扉の前で荷物を放り投げた上、蹴り飛ばしたという 住人は「荷物がぐちゃぐちゃ」だったため、悪質な行為に気づいたと明かした 記事を読む おすすめ記事 【映像】人も襲う“凶暴な魚”がSNSで話題…ゴマモンガラに注意 太い歯が特徴 沖縄・国頭村で目撃 2025年8月18日 19時17分 「ライン越え」かと物議...坂口健太郎を甘噛み？BLACKPINKリサのMVオフショットが波紋 2025年8月18日 20時12分 YOSHIKI 「この件は直接話す？」アニメ「ダンダダン」のバンド名に疑問「自殺した俺の父の名前？」 2025年8月18日 10時49分 道頓堀ビル火災、フロア崩落し消防隊員２人取り残され死亡か…火災報知機など６項目で法令違反 2025年8月18日 21時24分 藤本美貴 長女の名前の読み方にスタジオ驚き 「羽沙」と書いて…有田哲平「これで!?」 2025年8月19日 6時30分