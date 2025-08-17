富士急ハイランド」（山梨県富士吉田市）のジェットコースター「ええじゃないか」で２月、点検作業をしていた従業員（当時２９歳）が車両とレールの間に挟まれ死亡した事故で、同社側と従業員の遺族の間で示談が成立したことがわかった。事故を巡っては、県警が業務上過失致死容疑で関係者から事情を聞くなどしており、示談の内容を踏まえ、立件に向けた詰めの捜査を進める。従業員は２月２８日午前、ほかの作業員らとともに