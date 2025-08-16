パドレスが敗戦も…見せつけた好投手揃いのリリーフ陣【MLB】ドジャース 3ー2 パドレス（日本時間16日・ロサンゼルス）パドレスは15日（日本時間16日）、敵地でのドジャース戦に2-3で敗れた。接戦を落として同率首位に並ばれたものの、リリーフ陣の戦力はドジャースとの間で大きな差が見えた。残る2試合、そして来週の3連戦で再び主導権を握るチャンスは十分にある。首位に立って迎えたドジャースとのカード初戦は、先発予定の